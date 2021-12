Tchad : le parti URT se mobilise pour la conquête des militants à N'Djamena

"Devant le peuple et la nation, nous réitérons notre engagement ferme, irrévocable, d’aller jusqu’au bout de notre projet de société, sans trahir ni faillir. L’URT est et sera toujours un parti de tous les tchadiens qui ont décidé de transcender leurs visions ethniques, régionales et politiques pour engager ensemble la lutte devant conduire à la refondation de notre patrie", a affirmé Siddick Abdelkerim Haggar.



Le leader du parti vise la "construction d’un Tchad juste, égalitaire, doté d’une administration compétente, dans laquelle le mérite est le premier critère de nomination".



L'URT n’a pas de président fondateur. Le parti compte élire un président parmi les militants lors de son prochain congrès. Le futur président du parti aura un seul mandat non renouvelable.