Tchad : le parti au pouvoir répond aux USA

Le parti au pouvoir MPS a mis en garde, dimanche, les "officines étrangères" contre toute "injonction" adressée au Gouvernement, lors d'un meeting à Bongor de son secrétaire général, Mahamat Zene Bada, a constaté Alwihda Info."Le Tchad est un pays souverain. La position du MPS est officielle : Nous ne recevons aucune injonction des officines étrangères", a martelé Zene Bada devant un parterre de militants du parti.Ces propos interviennent 48 heures après la diffusion d'un communiqué par l'Ambassade des Etats-Unis d'Amérique au Tchad.La représentation diplomatique US a appelé, vendredi dernier , le Gouvernement à autoriser "sans délai les partis politiques qui répondent aux critères établis légalement."Elle a également insisté sur "le plein respect du droit des citoyens de se rassembler paisiblement, même lorsque le but du rassembler est de critiquer le régime et d'inciter les citoyens à voter contre le parti au pouvoir."L'Ambassade US a rappelé que "la liberté d'association est un pillier fondamental de la démocratie", et que "les autorités ont la responsabilité de faciliter la participation à toutes les étapes du processus".Le 5 juin dernier, l'avocat français de l'opposant Succès Masra a dénoncé les violences policières qui ont visé un cortège du mouvement "Les Transformateurs" quelques jours plus tôt, alors qu'une conférence visant à officialiser le parti à la Maison de la Femme de N'Djamena venait d'être interdite par les forces de l'ordre.Pourtant, le parti se base sur un principe juridique pour démontrer l'effectivité de sa formation : le silence de l'administration pendant un délai de six mois à une demande.Les manifestations et marches sont systématiquement interdites par le ministère de la Sécurité publique, officiellement pour des raisons sécuritaires liées à la menace terroriste.