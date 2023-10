Tchad : le pays absent du classement sur la qualité de vie numérique

Le récent classement sur la qualité de vie numérique, établi par la société néerlandaise informatique Surf Shark, comporte au total 121 pays, dont 25 d'entre eux sont du continent africain. Cependant, le Tchad n'y figure pas.



La liste a été formée en prenant en compte plusieurs critères à savoir : l'accessibilité au réseau, la qualité de la connexion, les infrastructures, la sécurité électronique et la fiabilité des services en ligne. Au regard de ces critères cités, l'absence du Tchad au classement est justifiée.



En effet, les citoyens tchadiens sont confrontés à des coûts d'Internet élevés, et à une médiocre qualité. À cela s'ajoute la question d'électricité. Dans cette étude annuelle, l'Afrique du Sud, le Maroc et le Kenya obtiennent la meilleure qualité de vie numérique du continent africain.



Toutefois, l'on peut citer l'Ile Maurice, la Tunisie, l’Égypte, le Nigeria, l’Algérie, le Ghana et le Bénin. Ces pays sont dans le top africain. Face à l'évolution numérique, les autorités tchadiennes doivent faire de l'Internet un outil de développement.