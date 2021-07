Tchad : le personnel de l'ONAJES désapprouve l’affectation des syndiqués en province

Le Syndicat des agents de l’administration générale du Tchad (SAAGET) de l’Office national d’appui à la jeunesse et aux sports (ONAJES), section de N’Djamena, a tenu ce 17 Juin une assemblée générale extraordinaire à la bourse de travail pour dire non aux affectations des membres du bureau exécutif dans les provinces.



Pour le secrétaire général de la section de N’Djamena, Younous Souleymane Ibet, le SAAGET est un syndicat des travailleurs au sein de l’ONAJES comme tout autre. Il est crée pour défendre les intérêts et les avantages des travailleurs, et aider l’administration à mieux améliorer son service. Raison pour la quelle ce syndicat a été mis sur pied en date du 10 juillet 2021.



D’après le secrétaire général Younous Souleymane, juste après l’installation du bureau, la coordination générale de l'ONAJES par une décision nº8, a affecté tous les membres du syndicat et certains syndiqués ponctuels à des réunions dans les directions techniques provinciales. Or selon lui, d’après la loi syndicale, les membres du bureau du syndicat ne doivent en aucun cas être affectés, pire encore pour un syndicat qui a vu le jour il y a à peine un mois.



Mahamat Hissein explique qu’après la décision d’affectation des membres du bureau dans les provinces, le bureau exécutif a envoyé une fiche en date du 12 juillet au ministre de la Jeunesse et des Sports, au ministre de la Fonction publique et au coordinateur de l’ONAJES pour leur expliquer que les membres du bureau syndical sont couverts par les textes et ne doivent pas être affectés. Mais sans suite.



Le SAAGET section de N’Djamena se dit ouvert au dialogue et demande l’annulation pure et simple de la décision d’affectation.