Tchad : le personnel de l'ONAPE honore son directeur général pour son dévouement

"À cause de ses efforts inlassables en faveur des couches les plus défavorisées que sont les femmes, le monde rural et les jeunes demandeurs d'emploi, et pour avoir imprimé une nouvelle vision à l'Office, nous décernons à Monsieur Sadick Brahim Dicko, directeur de l'ONAPE, une lettre de reconnaissance et un trophée au nom de tout le personnel. Un jeune directeur plein d'enthousiasme, réceptif et disponible à répondre à nos sollicitations dans l'éthique de l'administration", a déclaré le délégué du personnel.



Le directeur général de l'ONAPE, Sadick Brahim Dicko, a félicité les travailleurs pour leur abnégation et courage durant toute l'année. "Vous avez été à la fois au four et au moulin, malgré la situation de la pandémie de coronavirus", a-t-il déclaré. Pour l'année 2021 qui s'annonce, il a adressé par anticipation ses meilleurs voeux.