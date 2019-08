Tchad : le personnel de la commune d'Abéché à l'honneur

Une cérémonie de remerciements, d'encouragements et d'avancements en grade dédiée au personnel civil et paramilitaire de la commune d'Abéché a eu lieu le 15 août dans la ville, en présence notamment du gouverneur de la province, Ramadan Erdebou, du préfet de département de Ouara, Faycal Ibrahim, du maire Mahamat Saleh Ahmat Adam, de conseillers municipaux, responsables administratifs et communaux ainsi que des opérateurs économiques.



L'heure du bilan



"En prenant les reines de cette institution soumise à une mauvaise lecture de développement, nous nous sommes toujours interrogés sur les actes à poser, pour le bénéfice de cette population, malgré qu'on est jamais meilleur chez soi mais nous avons essayé d'y tendre par le travail bienfait", a déclaré le maire de la ville Mahamat Saleh Ahmat Adam.



"Nous avons hérité une voirie urbaine équipée d'un seul camion à benne, 2 véhicules 105, 2 brouettes et 3 pelles mais aujourd'hui le résultat en parle de lui-même, dans des domaines très diversifiés, car chacun de vous, ici présent a été un acteur de manière ou d'une autre, dans le combat productif et constructif que nous menons chaque jour, malgré le comportement néfaste des hommes sans foi ni dignité, teintés d'un comportement rétrograde qui cherchent à stopper nos efforts mais avec la grâce de Dieu, nous sommes toujours debout", a-t-il expliqué.



Selon lui, en décembre 2008, lors de sa prise de fonction, le personnel était au nombre de 79 agents, avec une masse salariale de moins de cinq millions de Fcfa. Aujourd'hui, la commune compte 183 agents avec une masse salariale de plus de 18 millions de FCFA.



Il a rendu un hommage mérité à l'ensemble du personnel, aux conseillers municipaux, aux opérateurs économiques et aux personnes de bonnes volontés.



"Décembre 2008 - août 2019, cela fait 10 ans et 8 mois que nous sommes à la tête de cette institution, nous ne sommes pas à l'heure du bilan mais la population d'Abéché dans son ensemble n'oubliera jamais les actes que nous avons posés à sa faveur qui constituent à n'en point douter, des éléments décisifs, dans l'amorce de la modernisation de la ville d'Abéché qui a connu un développement fulgurant, ces dernières années, avec une population estimée à plus de 300.000 habitants qui se répartissent dans 87 quartiers", a indiqué Mahamat Saleh Ahmat Adam.



Le personnel encouragé



Le secrétaire général de la commune d'Abéché, représentant les employés, a remercié tout le personnel qui s'est engagé sans faille pour faire fonctionner la commune malgré les difficultés. Il a appelé à l'unité, à la solidarité, et au même élan de travail.



"Malgré que votre mandat touche à sa fin, nous, employés de la commune restons toujours optimistes et unis autour de vous pour vous accompagner jusqu'au bout dans vos actions axées sur le développement rien que pour le développement de notre belle cité", a-t-il déclaré.



D'après lui, "Abéché est une ville cosmopolite, accueillante, ouverte à tous où tout le monde gravite autour d'elle pour gagner son pain sans distinction de race, d'ethnies et de religion. Nous devons par conséquent la protéger dans ses acquis, la servir et non se servir, la sécuriser et la développer autant que nous pouvons."



Sur le plan financier, il reconnait que des "efforts considérables" ont été déployés et "se déploient chaque jour" malgré la conjoncture économique difficile en vue du recouvrement et de la maitrise des recettes de la commune, "notamment la tenue hebdomadaire des réunions avec les collecteurs pour contrôler et apprécier à sa juste valeur leur performance."



"Vous avez connu à un moment onné des hauts et des bas et des péripéties de tous ordres. Vous avez également subi des tortures psychologiques et morales très vives, des vicissitudes, des harcèlements subversifs mais aussi tourmenté, stressé et angoissé dans vos fonctions, vous contraignant à fournir de grands efforts de réflexions et de patience pour franchir cette étape difficile et décisive", a-t-il indiqué, rendant hommage au maire de la ville.



Sur le plan social, la commune a réalisé entre autres des forages d'eau, l'aménagement des rues non bitumées, l'enlèvement des ordures, le nettoyage des axes bitumés, l'assistance aux personnes vulnérables, l'assistance aux établissements d'enseignement publics et centre d'apprentissage du saint Coran, l'assistance aux détenus de la maison d'arrêt, l'appui et l'accompagnement de quelques associations et jeunes diplômés sans emploi, la mise en place d'une fanfare municipale, l'achat des moyens roulants conséquents, l'entretien quasi-quotidien des lampadaires et le nettoyage des rues, ainsi que d'autres actions ponctuelles à la demande des citoyens.



Le gouverneur Ramadan Erdebou a félicité tout le personnel et l'a appelé à continuer dans ce sens pour "mériter davantage cette confiance placée en eux par la population du Ouaddaï". Il a ensuite remis des attestations au personnel.