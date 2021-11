Tchad : le port d'armes est "désormais strictement interdit" dans les établissements

À l'issue de sa visite dans trois lycées de la capitale, le secrétaire d'État à l'Éducation nationale et à la Promotion civique, Saleh Bourma, recommande aux responsables administratifs scolaires de procéder aux fouilles systématique des élèves à l'entrée de leurs établissements.



Pour lui, le port d'armes en milieu scolaire constitue une menace sérieuse pour la sécurité des enseignants et des élèves eux-mêmes.



"Désormais, il est strictement interdit aux enseignants comme aux élèves de porter une arme, quelle qu'en soit sa nature", prévient le secrétaire d'État à l'Éducation nationale et à la Promotion civique, Saleh Bourma.