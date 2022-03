Tchad : le pré-dialogue de Doha reporté au 13 mars prochain

Le Comité technique spécial relatif à la préparation de la participation des politico-militaires au dialogue national inclusif, annonce à l'opinion nationale et internationale que l'ouverture du pré-dialogue avec les politico-militaires est fixée pour le 13 mars 2022 à Doha au Qatar.



Selon le comité, l'organisation d'une rencontre de telle envergure est un défi qui nécessite la prise en compte de plusieurs facteurs propres au pays hôte, le Qatar et les différentes parties prenantes.



Apres de nombreux échanges et concertations, les autorités Qatariens et tchadiennes ont convenu des dispositions et de l'organisation logistique nécessaire au bon déroulement du pre-dialogue prévue à Doha.



Des solutions ont été apportées aux problèmes logistiques et de coordination entre les autorités tchadiennes et les autorités qataries, rapporte le Comité.