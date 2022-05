TCHAD Tchad : le préfet de la Tandjilé-Est sensibilise sur la paix et la prévention des conflits

Alwihda Info | Par Éric Guedi - 24 Mai 2022



Cette tournée a pour but de sensibiliser les populations rurales sur les fléaux qui gangrènent leur développement socioéconomique et intellectuel.

Le préfet du département de la Tandjilé-Est est en tournée de sensibilisation sur la paix et la prévention des conflits dans les cantons de sa circonscription administrative. Dormon, Gabri-Ngolo, Ninga, Ngamongo, Mouroumtouloum, et Kabalaye sont ainsi les localités sillonnées.



En plus d’être une rencontre de prise de contact avec sa population, cette tournée a pour but de sensibiliser les populations rurales sur les fléaux qui gangrènent leur développement socioéconomique et intellectuel.



A titre de rappel, ces fléaux sont entre autres, les conflits intercommunautaires, l'injustice, la consommation abusive de l'alcool frelaté par les jeunes, la déscolarisation des enfants et surtout des filles, la destruction abusive de l'environnement, ainsi que l'autorité de l’État.



Les chefs des cantons ont salué cette visite du premier magistrat du département de la Tandjilé-Est, avant d'exhorter la population à être attentive au message qui sera livré. Dans son allocution de circonstance, le chef de bureau de l'IDEN-PC, Djita Djoïlengar, représentant l'inspecteur a rappelé que l’école tchadienne est gratuite, laïque et obligatoire, selon la loi 16 qui régit le système éducatif tchadien.



Ainsi, il n'est pas question qu'un citoyen passe outre cette loi, poursuit-il. Djita Djoïlengar a profité de l'occasion pour interpeller tous les acteurs de l’éducation à s'investir davantage pour que les enfants soient scolarisés. Prenant la parole à son tour, le représentant des producteurs de la Tandjilé, Siméon Doumdéoudjé, par ailleurs vice-président du Comité départemental d’action (CDA), a souligné que les populations doivent se mettre résolument au travail pour développer leurs localités.



Dans son adresse à la population, le préfet du département de la Tandjilé-Est s'est apprenti sur la culture de la paix, la déscolarisation des enfants et le respect de l’autorité de l’État. Et Oumar Toubaye Sargounou de renchérir que l'agriculture et l’élevage sont les deux mamelles de l’économie tchadienne. Par conséquent, il n'est pas normal de se regarder en chiens de faïence. « Vous êtes complémentaires, aimez-vous les uns les autres et cultivez la paix pour le bien être de vos familles », conclut-il.



Après les séances de sensibilisation, des rencontres à huis clos se tenaient avec les chefs des villages, féeriques, les responsables des différents services déconcentrés de l’État, les leaders religieux, les membres des comités de gestion des conflits agriculteurs éleveurs, ainsi que les leaders des associations et groupements des jeunes.



Là aussi, le préfet du département de la Tandjilé-Est a salué le courage de tous ceux qui œuvrent sans cesse pour sortir leurs localités des tous ces fléaux. Il les a exhortés de continuer sur cet élan pour poser les bases d'un développement durable.







Dans la même rubrique : < > Tchad : le baccalauréat 2022 prévu du 20 au 25 juin Tchad : OXFAM forme les formateurs la gouvernance des régimes fonciers Tchad : Souleyman Djabo nommé directeur de la Télévision Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)