Tchad : le préfet du Kanem-Est a effectué une visite à Yarwaï

Dans le cadre de la poursuite de sa tournée axée sur l’éducation, le vivre-ensemble et le développement local, le préfet du département du Kanem-Est, Abakar Abderahim Eriteiro Ardja, a effectué une visite à Yarwaï.



Cette initiative s’inscrit dans la politique du chef de l’État, le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, qui prône la proximité avec la population.



Le préfet a échangé avec les habitants sur leurs préoccupations et a réaffirmé l’engagement des autorités à accompagner la localité dans ses efforts de développement et de cohésion sociale. Après Yarwaï, le cap a été mis sur Maguianga, prochaine étape de cette tournée départementale.