TCHAD

Tchad : le préfet du Kanem-Est plaide pour la cause des organisations féminines de son département


Alwihda Info | Par Djidda Mahamat - 11 Novembre 2025



Tchad : le préfet du Kanem-Est plaide pour la cause des organisations féminines de son département
Lors d’une rencontre tenue ce lundi à Djara, chef-lieu du département du Kanem-Est, le préfet Abakar Abderahim Eriteiro Ardja a échangé avec les différentes associations et groupements féminins de la localité.

Au cours de cette rencontre, les responsables des organisations féminines ont exprimé leurs préoccupations, face au manque d’attention et de soutien dont elles se disent victimes. Elles ont notamment évoqué la difficulté d’accès aux financements, le manque de formation en activités génératrices de revenus, ainsi que la faible représentation des femmes dans certaines instances locales.

En réponse, le préfet du Kanem-Est a salué leur courage et leur engagement pour le développement communautaire. Il a promis de porter leurs doléances auprès des autorités provinciales et nationales, tout en réaffirmant son soutien indéfectible à la promotion de la femme dans son département.


