Tchad : le préfet du Lac-Leré suspendu pour exhibition et mauvaise conduite

Dans un message officiel, dont l’urgence a été signalée, et adressée au gouverneur de la province du Mayo-Kebbi-Ouest, le ministre de l’Administration du territoire, de la Décentralisation et de la Bonne gouvernance, Limane Mahamat, a décidé de suspendre le préfet du département de Lac-Leré, Hassane Hongori Lougouma, de ses fonctions.



Ce dernier est ainsi sanctionné « pour exhibition publique et conduite inconvenantes relativement à l’exercice de ses fonctions, lors des manifestations du 4 juillet 2023 à Leré ».