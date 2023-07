Tchad : le premier ministre appelle à une gestion plus efficace des missions officielles

Cette circulaire vise à instaurer une gestion plus efficiente des missions officielles, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du territoire national, afin de préserver les ressources financières et humaines et d'optimiser le rendement des services.



Depuis l'entrée en vigueur du décret n°0121/PT/MBCP/2023, fixant le régime et les taux des frais de missions officielles, il est constaté que le nombre de missions a considérablement augmenté, souvent avec des délégations importantes, au mépris des règles financières établies. Cette situation a eu un impact significatif sur le fonctionnement des services et a quasiment épuisé les budgets alloués à certains départements ministériels.



Face à cette situation préoccupante, des mesures correctives urgentes sont nécessaires. Les membres du gouvernement sont donc formellement instruits de procéder à un filtrage systématique de toutes les missions, afin de gérer efficacement les ressources financières et humaines et d'assurer un rendement optimal. Il leur est demandé de n'effectuer et d'autoriser que les missions dont l'importance et l'opportunité pour les services sont avérées.



De plus, les membres du gouvernement sont également invités à attirer l'attention des responsables des institutions autonomes sous tutelle sur l'importance du choix et de la composition des équipes de mission, dans le but de garantir une utilisation optimale des ressources.



Le premier ministre, chef du gouvernement de transition, Saleh Kebzabo, insiste sur la stricte et immédiate application des dispositions de cette circulaire, afin de garantir une gestion efficiente des missions officielles.