Tchad : le premier ministre attendu à Abéché pour lancer des travaux routiers

Le premier ministre Pahimi Padacké Albert est attendu demain matin à Abéché, dans le chef-lieu de la province du Ouaddaï où il lancera des travaux d'aménagement routiers dans le cadre d'un programme de désenclavement du Nord-Est. Il représentera le président du Conseil militaire de transition.



Le ministre des Infrastructures et du Désenclavement, Patalet Geo, est arrivé ce jeudi en fin d'après-midi à Abéché. Il a été accueilli à l'aéroport par le gouverneur de la province du Ouaddaï et des officiels.



Dans le cadre de la politique de désenclavement du pays, le gouvernement planifie la mise en oeuvre d'un projet d'aménagement des routes de la zone du Nord-Est. Les axes Abéché-Biltine (90 km) et Abéché-Amzoer (76,7 km) sont déjà en cours d'exécution. Les deux autres axes concernés par ce projet touchent aux provinces de l'Ennedi Est, l'Ennedi Ouest, le Wadi Fira et le Ouaddaï. Il s'agit des axes : Amzoer - Guéréda -Amnaback - Iriba - Ourba - Amdjarass - Bahaï - Tiné - Amnabak ; et Biltine - Arada - Kalaït - Terboune - Itou - Kaoura - Amdjarass.