Tchad : le président Déby signe des décrets d'intégration de médecins

Le chef de l'Etat Idriss Déby a signé avant-hier, mercredi 29 janvier 2020, trois décrets portant intégration à titre exceptionnel de 39 médecins généralistes et de deux médecins spécialistes.



Les décrets sont signés -par délégation pour le chef de l'Etat- par le ministre d'Etat, ministre secrétaire général de la Présidence de la République par intérim, Hissein Brahim Taha, et contresignés par le ministre de la Fonction publique, du Travail et du Dialogue social.



Les médecins sont répartis dans des délégations sanitaires ou des hôpitaux de la capitale.



Trois autres médecins généralistes sont recrutés à titre exceptionnel par arrêté du ministre de la Fonction publique, du Travail et du Dialogue social.



Les intéressés sont mis à la disposition du ministère de la Santé publique. Ils doivent prendre service dans un délai n'excédant pas trois mois. Le non respect du délai entrainera l'annulation d'office de l'intégration.



Vers la fin de l'année 2019, les intégrations à la fonction publique se sont multipliées, conformément à une promesse d'intégration de 20.000 jeunes en 2020, faite par le chef de l'Etat. Plusieurs centaines de jeunes ont déjà été intégrés à la fonction publique.