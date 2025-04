Tchad : le président Mahamat Idriss Deby Itno souhaite une paix durable au Soudan

« Aujourd'hui, cela fait deux années qu'a débuté cet interminable conflit meurtrier au Soudan. Le peuple frère soudanais vit une véritable tragédie dont le Tchad continue d'en subir les conséquences humanitaires, économiques, environnementales et sécuritaires.

À l'exemple de la conférence de Londres de ce jour, la communauté internationale doit persister dans ses efforts de recherche d’une paix durable, juste et inclusive au Soudan.

Pour sa part, le Tchad reste déterminé à agir sur tous les plans et à œuvrer avec tous les acteurs en vue d'un retour à la raison et à la paix dans ce pays frère meurtri. »



Tel est le message délivré sur sa page Facebook par le président tchadien Mahamat Idriss Deby Itno.