Tchad : le président confie le poste d'ambassadeur de France à Kedallah Younous

Un long parcours dans l'administration publique



Né à Moussoro vers 1958, Kedallah Younous Hamidi a fait ses études au collège d'enseignement général (CEG) de Moussoro, au lycée Franco-arabe d'Abéché, à l'École nationale d'administration (ENA) du Tchad et à l'Institut international d'administration publique de Paris (IIAP). L'administrateur civil a également fait une préparation militaire supérieure (PMS) à l'école des officiers (classe 76).



En tant qu'administrateur civil, Kedallah Younous a occupé plusieurs postes de responsabilité : gouverneur de la province du Dar Sila, de l'Ennedi, du Lac, du Ouaddaï, du Chari Baguirmi, du Wadi Fira, du Logone Oriental. Il a également occupé les fonctions de conseiller technique du Président de la République chargé de la communication, conseiller technique du Président de la République chargé de l'administration territoire et des chefferies traditionnelles, ministre de l'Administration du territoire, ministre de la Communication, porte parole du gouvernement, conseiller technique du Président de la république chargé de la fonction publique et du travail, ministre de la Santé publique, directeur commercial d'Air Tchad, consul général du Tchad à Djeddaa (Royaume d'Arabie saoudite), préfet du Bourkou-Ennedi-Tibesti (BET), préfet du Kanem.



Au titre des distinctions honorifiques, le chef de l'État l'a élevé au grade de chevalier, officier et commandeur de l'Ordre national du Tchad.