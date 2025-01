Tchad : le président d’honneur du MPS offre un banquet de victoire au cadres du parti

Le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, président d’honneur du Mouvement Patriotique (MPS) a convié hier, à sa résidence, les cadres de sa formation politique pour une soirée d’échanges et de partage. C’était autour d’un banquet qui a revisité le chemin parcouru par le MPS pour arriver aux éclatantes victoires, aussi bien à l’élection présidentielle de mai 2024, qu’aux élections couplées du 29 décembre dernier.



Cette rencontre a vu notamment la présence du Premier ministre, chef du gouvernement, Allah Maye Halina et celle du président du Conseil National de Transition, Dr Haroun Kabadi.



Auréolé de la victoire du MPS, le président d’honneur, Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno a donc convié les cadres du parti pour fêter ces victoires, et échanger sur le devenir du parti et du pays, désormais sous la gestion du MPS. Kalzeube Pahimi Deubet, secrétaire général 1er adjoint, chargé de l’administration du MPS et coordonnateur national des campagnes pour les élections couplées du 29 décembre 2024 exprime sa satisfaction.



Dans sa prise de parole, il a magnifié le leadership éclairé du président d’honneur du MPS, et a affirmé que ses orientations stratégiques ont été déterminantes pour ces succès électoraux. Après lui, le secrétaire général national du MPS, Mahamat Zene Baba qui se dit très comblé par l’unité et la force du parti.



Arrivé à la tête du parti lors du congrès extraordinaire de janvier 2024, Mahamat Zene Bada a rappelé que toutes les résolutions adoptées lors dudit congrès extraordinaire ont été mises en œuvre avec dextérité, consolidant ainsi l’assise nationale incontestée du MPS. Dans une allocution empreinte de détermination et d’engagement pour le MPS et le Tchad, le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno a exprimé sa satisfaction face aux victoires remportées.



Il a appelé les militants à resserrer les rangs pour réaliser concrètement son programme politique, en collaboration avec les membres de la coalition pour un Tchad Uni qui l’ont soutenu lors de l’élection présidentielle de mai 2024. Il a également annoncé la tenue d’un congrès extraordinaire du MPS dans un avenir proche, visant à insuffler un nouveau souffle à son projet de société.



Cette soirée, riche en déclarations et en esprit d’équipe, témoigne de la volonté du MPS de continuer à œuvrer pour le bien-être du Tchad. Les leaders du parti, galvanisés par ces succès, ont affirmé leur engagement à travailler ensemble pour bâtir un avenir meilleur, illustrant ainsi la force et la résilience d’un mouvement en plein essor.



Il faut rappeler que les législatives, le MPS a remporté 124 sièges sur les 188 ; pour les locales, il a totalisé 281 conseillers provinciaux sur 389 et 1976 conseillers communaux sur 2232.