Tchad : le président de l'URT fait 4 propositions aux autorités pour un climat apaisé

À cette occasion, le président de l'URT Siddick Abdelkerim Haggar a indiqué que 2023 "est une année de défis et de décisions".



Le leader politique a recommandé aux autorités de transition un retour à l'ordre constitutionnel en quatre phases pour un apaisement : la libération de tous les prisonniers d'opinion et politique ; un accord de cessez-le-feu avec les politico-militaires non signataires de l'accord de Doha ; la réhabilitation des partis politiques et associations de la société civile suspendus et l'arrêt des poursuites à leur encontre ; l'ouverture d'une commission d'enquête consensuelle sur les évènements du 20 octobre.



Par ailleurs, l'URT a également suggéré un dialogue entre les autorités de transition et les partis politiques. L'URT estime que ces mesures permettront d'apaiser la situation socio-politique au Tchad.