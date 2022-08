Tchad : le président de l'Union africaine attendu à N'Djamena

Macky Sall sera accompagné de hauts responsables de l'organisation régionale. Il s'entretiendra avec le chef de la transition Mahamat Idriss Deby au Palais présidentiel et échangeront principalement sur l'évolution du processus de transition qui touche à sa fin.



Des sources diplomatiques rapportent que le président de l'UA évoquera avec Mahamat Idriss Deby les exigences de l'organisation continentale sur la durée de la transition et la non candidature des dirigeants de la transition aux prochaines élections.