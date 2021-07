Tchad : le président du CMT a convoqué une réunion de sécurité

La réunion de travail a porté sur l’évaluation du dispositif sécuritaire et judiciaire mis en place au lendemain de l’avènement du CMT, informe la Présidence.



Le président du CMT a rappelé l’extrême nécessité des impératifs sécuritaires. Des moyens humains, financiers et matériels ont été mobilisés en vue de relever ce défi.



Le président du CMT note qu’il y a une certaine amélioration de la situation surtout dans la capitale mais rappelle que le défi est encore immense. Plusieurs mesures jugées pertinentes ont été prises, notamment le désarmement et le renforcement de la justice. Il est désormais institué une réunion mensuelle de sécurité sous la conduite du président du CMT et une réunion hebdomadaire sous la direction du vice-président du CMT.