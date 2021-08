Tchad : le président du CMT dissout le Cadre national de dialogue politique

Le Cadre national de dialogue politique (CNDP) est dissout, aux termes du décret n° 218 du 5 août 2021 signé par le président du Conseil militaire de transition (CMT), le général Mahamat Idriss Deby. Il était composé à parité égale de 15 membres de la majorité présidentielle et de l'opposition, pris en charge sur le budget de l'État.Ces derniers jours, le Parti pour les libertés et le développement (PLD) et l'alliance politique Sawa-Sawa ont ouvertement appelé à la dissolution du CNDP qui est "désormais obsolète, budgétivore et inopportun"."La situation politique actuelle est caractérisée par une gouvernance de transition dirigée par le CMT et un gouvernement où participent tous les partis politiques qui ne se définissent plus en opposition et majorité pour assurer la continuité des services réguliers de l'État", a justifié le 23 juillet le PLD."La charte de transition dans son article 5 stipule que les partis politiques son égaux et peuvent se regrouper entre eux, donc il n'est plus question d'être représenté par le CNDP étant donné que ce cadre est déjà caduc et ne doit pas jouer le rôle d'arbitre ou d'interface entre les institutions de la République et les partis politiques", a indiqué le 28 juillet, Toura Ngaba, coordinateur adjoint du regroupement des partis politiques "Sawa-Sawa".Le CNDP est un organe qui est né le 2 avril 2013. Il avait pour mission de jouer un rôle consensuel entre les différents acteurs politique, ceux de la société civile et le gouvernement.