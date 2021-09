Tchad : le président du CMT radie des militaires pour faute très grave et manquement

Par décret n°386 du 2 septembre 2021, le Sous-Lieutenant ADAM BORGO ADJINE ID: 20032203 est cassé au grade de soldat de 2ème Classe et radié du contrôle des effectifs des forces armées et de sécurité pour manquement grave.



Par décret n°387 du 2 septembre 2021, le Lieutenant SOUMAINE TAHER ID:20069096 est cassé au grade de soldat de 2ème Classe et radié du contrôle des effectifs des forces armées et de sécurité pour fautes très graves.



Les décrets ne donnent pas des détails sur les faits reprochés aux deux soldats. Ce sont les premières sanctions de cette nature prises par le président du CMT.



Les derniers décrets de radiation au sein des forces de défense et de sécurité avaient été pris par le Maréchal du Tchad et concernaient des officiers de la DGSSIE.