Tchad : le président du CMT rend hommage à Mahamat Hissene et Adoum Attimer

N'Djamena - Le chef de l’État, le général de corps d’armée Mahamat Idriss Deby Itno, s'est rendu samedi aux domiciles de Mahamat Hissene et Adoum Attimer, décédés respectivement le 7 et 8 juillet 2021. Il a présenté ses condoléances et rendu hommage à ces deux personnalités.



Au domicile de Mahamat Hissene, les parents, amis et connaissances ont été réconfortés par le chef de l’État qui a déclaré avoir retenu du défunt un patriote, un grand commis de l’Etat qui a mis tout son potentiel au service de son pays.



Journaliste puis homme politique, Mahamat Hissene a servi le pays dans la haute administration. Il fut notamment ministre, député et directeur de cabinet civil à la Présidence de la République.



À quelques centaines de mètres du domicile du défunt Mahamat Hissene se trouve celui de feu Adoum Attimer. Les parents et amis y sont réunis. "Le Tchad perd en Adoum Attimer un fils de valeur", a dit le chef de l’État pour saluer la mémoire du regretté.



Diplomate de carrière, Adoum Attimer a occupé plusieurs postes de responsabilités dont celui d’ambassadeur et de secrétaire général du ministère des Affaires étrangères.