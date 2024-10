Tchad : le président du Conseil Supérieur des Affaires Islamiques en visite en Arabie Saoudite

Le président du Conseil Supérieur des Affaires Islamiques du Tchad, en sa qualité de président de l'Organe de Régulation et de Gestion du Hadj et de la Oumra, Cheikh Mahamat Khatir Issa, à la tête d'une délégation, a quitté N’Djamena dans l'après-midi d'hier, pour le Royaume d'Arabie Saoudite.



Il est accompagné à cette occasion de son adjoint, Mahamat Adam Idriss, conseiller du ministre de l’Administration, et de Abdu Rahman Nahar, responsable du logement de l'Autorité.



Le déplacement du président de l'Organe de Régulation et de gestion du Hadj et de la Oumra rentre dans le cadre des préparatifs du pèlerinage 2025 (1 446 année de l'hégire). Il faut noter que quelques membres de la Commission rejoindront la délégation pour ce voyage.