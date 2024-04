Tchad : le président du Parti Réformiste, Yacine Abdraman Sakine, en meeting à Abéché

Lors de cet événement, Yacine Abdraman Sakine a présenté les cinq points clés de son programme politique. Tout d'abord, il a mis en avant l'importance de la question de l'eau, soulignant que son accès est essentiel pour le développement et le bien-être de la population. Ensuite, il a abordé la nécessité de réformer le système judiciaire afin d'assurer une justice équitable et transparente.



La réforme de l'armée nationale tchadienne a également été soulignée comme une priorité dans son programme. L'objectif est de transformer cette institution en une armée républicaine, renforçant ainsi la sécurité intérieure et garantissant la protection de tous les citoyens.



Enfin, Yacine Abdraman Sakine a appelé la population à être vigilante dans le choix du candidat qui sera en mesure de résoudre les problèmes du Tchad et de construire un État responsable et crédible. Il a exprimé son désir de créer un État qui représente tous les Tchadiens et qui sert les intérêts de ses concitoyens.