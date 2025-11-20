Tchad : le président préside un conseil ordinaire des ministres

Le président de la République, chef de l’État, Maréchal Idriss Deby Itno préside un conseil ordinaire des ministres, au Palais Toumaï.



Sont inscrits à l’ordre du jour, cinq projets de décrets et deux projets de loi présentés respectivement par les ministères de l’Enseignement supérieur, de la Sécurité publique, de l’Aménagement du territoire, de l’Action sociale et le secrétariat général du gouvernement.