Tchad : le président promet d'échanger directement avec les jeunes ce mardi

Le président de la République a promis d'échanger directement avec les participants du forum national de la jeunesse qui s'est ouvert ce samedi 15 septembre 2018 à N'Djamena. L'échange direct -dont la durée n'est pas connue- est prévu ce mardi 18 septembre prochain et marquera la fin des quatre jours du forum.



Plus de 300 jeunes venus de 23 provinces et de la diaspora sont regroupés à l'occasion du forum national de la jeunesse qui prévoit entre autres des communications, des débats, des ateliers thématiques et des discussions en plénière.



De l'avis du ministre de la Promotion de la jeunesse, des Sports et de l'Emploi, cet espace dédié aux jeunes leur permet de transmettre au chef de l'État leurs préoccupations et leurs attentes.