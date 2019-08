Tchad : le président renforce la décentralisation et crée 50 nouveaux postes

Le président de la République Idriss Déby a signé jeudi le décret portant création de plusieurs départements sur toute l'étendue du territoire.Au total, 25 nouveaux départements sont créés et 50 fonctionnaires nommés à des postes de préfet et de secrétaire général.A travers ce décret, le président de la République concrétise l'une des résolutions du forum des réformes institutionnelles, visant à renforcer la décentralisation du territoire.Preuve de son importance pour les autorités, la première ordonnance signée cette année par le chef de l'Etat est celle du 11 février 2019 portant création des unités administratives et des collectivités autonomes. Les autorités entendent conférer aux provinces une plus grande autonomie de gestion (administrative, financière et économique).Le ministre de l'Administration du territoire s'est vu adossé un nouveau portefeuille lors du dernier remaniement du 11 août, celui des collectivités territoriales décentralisées.Une autre mesure prévue est la désignation des gouverneurs par les futurs conseils provinciaux de province.