Tchad : le président salue le sacrifice et le sens de responsabilité des enseignants

Le Tchad célèbre ce lundi la Journée mondiale des enseignants. À cette occasion, le chef de l'État a adressé "une profonde pensée à toutes les enseignantes et tous les enseignants".



"Je salue le sacrifice et le sens de responsabilité de ces dignes hommes et femmes qui s’évertuent au quotidien pour le progrès de l’école tchadienne", déclare Idriss Déby.



Le 7 septembre dernier, le secrétaire général du bureau provincial du Syndicat des enseignants du Tchad pour la ville de N’Djaména, Mbayana Laoukour, a demandé la levée du gel des effets financiers des avancements et reclassements, le versement des frais de transport de 2016-2019 ainsi que, le versement des émoluments des enseignants ayant assuré les cours à distance pendant la période de Covid-19.



Le Syndicat a appelé à une clarification quant à la situation des enseignants dont les salaires sont suspendus pour l’audit des diplômes.



L’édition 2020 a pour thème « Enseignants : leaders en temps de crise et façonneurs d’avenir ». Cette journée sera l’occasion de mettre la profession enseignante à l’honneur dans le monde entier, de faire le point des progrès accomplis et d’appeler l’attention sur la voix des enseignants, qui sont au centre des efforts déployés pour atteindre la cible mondiale de l’éducation : ne laisser personne de côté, explique l'UNESCO.



Célébrée chaque année le 5 octobre depuis 1994, la Journée mondiale des enseignant(e)s commémore la signature de la Recommandation OIT/UNESCO concernant la condition du personnel enseignant de 1966. Cette Recommandation fixe les critères de référence relatifs aux droits et aux responsabilités des enseignant(e)s ainsi que les normes fixant leur formation initiale et continue, leur recrutement, leur emploi et les conditions d’enseignement et d’apprentissage.



La Recommandation concernant la condition du personnel enseignant de l’enseignement supérieur, adoptée en 1997, complète la Recommandation de 1966 pour y adjoindre le personnel de recherche et d'enseignement de l'enseignement supérieur.