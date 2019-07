Tchad : le procureur de la République met en garde contre une escroquerie

Le procureur de la République Youssouf Tom a appelé mercredi la population "à se méfier de la société QNET, à être sur ses gardes et à ne pas se laisser tromper par l'espérance de la richesse qu'on lui fait naitre pour rapidement aller s'endetter, s'appauvrir en vendant ses biens pour remettre aux dirigeants de cette succursale et ne rien avoir". Il s'est exprimé au cours d'un point de presse à N'Djamena, en présence du directeur général de l'Agence nationale d'investigations financières (ANIF).



"Cette société est dénommée QNET par le directeur général de l'Agence nationale des investigations financières (ANIF). J'espère que le public non informé pourra en tirer une bonne leçon. Cette société est bien installée dans notre pays. Pas seulement dans la capitale mais aussi dans certaines contrées du pays. Elle mène ses activités à volonté", a indiqué Youssouf Tom.



Les vérifications ont démontrées qu'une femme, inscrite au registre du commerce et du crédit immobilier, serait en façade d'un montage obscur et organisé qui "fonctionne sur la base des adhérents".



"Si elle est juridiquement une société, elle ne dispose même pas d'un compte en son nom", a indiqué le procureur de la République. D'après lui, "ce sont les associés qui ont des comptes personnels dans lesquels ils versent l'argent qu'ils arrivent à récolter des autres membres."



La société QNET est interdite de fonctionnement aux Etats-Unis, au Canada, en Afrique au Nigeria, en Afrique du Sud, au Ghana, au Rwanda, et en Europe même en France, d'après le directeur de l'ANIF. Elle serait parvenue à escroquer une centaine de millions de Francs CFA au Tchad.



"Ces pays l'ont compris très tôt qu'il s'agit plutôt d'une entreprise qui est basée sur l'escroquerie. Le système tel que démontré atteste qu'il y a bien escroquerie parce que les associés, les dirigeants de la société font croire aux nouveaux ou à leur clientèle, en usant des manières frauduleuses, qu'ils peuvent être demain dans l'opulence, être riches, sans efforts", a détaillé Youssouf Tom.



La société soustrait de l'argent à ses membres à qui elle demande d'apporter des adhérents afin de constituer une "pyramide", une "sorte de triangle".



"Je suis adhérent, on m'exige d'amener deux personnes pour constituer la pyramide. Chacun doit apporter des sous, et la première personne va commencer à avoir des retombées. Si vous n'arrivez pas à amener des personnes, on ne vous restitue pas votre argent. Vous ne bénéficierez de rien. C'est là où l'escroquerie est établie. Cet argent qui provient donc d'un délit est reversé dans un compte qui n'appartient pas à cette société ou cette succursale basée à N'Djamena", a précisé le Procureur de la République dans ses explications.



Selon lui, "la vérification des comptes laisse penser qu'il s'agit uniquement de comptes de transit avec pour finalité de blanchir les fonds. "L'argent est versé mais ça ne reste pas. Vous ne savez pas où l'argent part. Il y a escroquerie et blanchiment d'argent."



Le procureur de la République n'a pas donné d'estimations sur le nombre de tchadiens qui auraient été victimes de ces pratiques frauduleuses. Cependant, il a indiqué que "beaucoup de tchadiens se sont déjà appauvris et sont entrain de pleurer".



Youssouf Tom a lancé un appel aux dirigeants qui pilotent l'escroquerie dans l'ombre de cesser leurs activités, au risque de tomber sous le coup de la loi.