Tchad : le programme Zuhur Almara lancé pour appuyer l’entrepreneuriat féminin

N'Djamena - Dans le cadre du renforcement et de la promotion de l'entrepreneuriat féminin, le ministère de la Femme et de la Protection de la petite enfance, en partenariat avec la Fondation Grand Coeur et Wenak Labs, a lancé samedi le Programme "Zuhur Almara".



Zuhur Almara est un programme d'accompagnement qui récompense les initiatives féminines à fort impact social dans les secteurs de l'éducation, la santé, l'énergie, l'élevage, l'agriculture, l'écologie, la culture, le sport et toutes les initiatives prometteuses au Tchad, explique la ministre Amina Priscille Longoh.



Selon elle, à travers cette initiative, son département ministériel souhaite mettre en avant et valoriser l'entrepreneuriat féminin. Le programme permettra de gagner un prix mais surtout de bénéficier d'un accompagnement en gestion de projet pour renforcer la capacité organisationnelle et augmenter l’impact social des bénéficiaires.



Dans ce programme, les dix meilleurs projets seront récompensés jusqu’à un montant de 3.000.000 Fcfa. Les projets bénéficieront d'un accompagnement de trois mois par une équipe d'experts. Les lauréats recevront chacun un trophée, en plus des trois mois d'accompagnement à Wenak Labs.



En plus de cela, une somme sera accordée aux meilleurs prix : 3 millions Fcfa pour les trois meilleurs, 2 millions de Fcfa du 4ème au 6eme meilleur, et 1.250.000 Fcfa du 7ème au 10ème meilleur.



Les dix femmes lauréates du programme Zuhur Almara recevront leur prix le 27 février 2021 à N’Djamena.