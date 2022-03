Tchad : le programme d'appui à la jeunesse au centre d’un échange

Le comité du Programme YouthConnekt-Tchad a tenu une réunion de préparation du lancement officiel de son programme, ce 1er mars à l'hôtel Radisson Blu de N'Djamena.



Selon le secrétaire général du ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l'entrepreneuriat, Lona Ouaïddou Ramadan, le Programme YouthConnekt-Tchad est une initiative lancée en 2012 par le gouvernement rwandais et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD).



Il vise à connecter des jeunes à diverses opportunités socioéconomiques, civiques et politiques. Cette initiative s’est étendue au niveau continental. Plusieurs pays africains ont adhéré à ce Programme, parmi lesquels, le Tchad. Le gouvernement tchadien, soucieux et motivé à soutenir les initiatives visant à aider les jeunes, a officiellement mis en place le Programme YouthConnect-Tchad par le décret N°1155/PR/2019 du 15 août 2019. Un point focal chargé de la mise en œuvre a été désigné pour assurer sa mise en œuvre.



Après la première réunion du Comité technique qui s’est tenue le 20 août 2021, il est à présent question de préparer le lancement officiel du Programme, définir les stratégies de la consultation nationale et, s'informer sur l’organisation du forum YouthConnekt Sahel. Les membres de ce comité ont été désignés par leurs départements car leurs domaines d’activités concernent directement les jeunes, et ont un rôle à jouer dans la mise en œuvre de ce Programme.



Le Programme YouthConnekt est une initiative innovante qui soutiendra les jeunes en quête d’emploi ou ceux qui ont pris le chemin de l’entrepreneuriat. Il s’inscrit surtout dans le Programme de développement et d’accompagnement des jeunes de Mahamat Idriss Déby Itno, soucieux de l’avenir de la jeunesse du Tchad, tel que l’a souligné Lona Ouaïddou Ramadan.



Il a exhorté tous les ministères et les départements concernés, à appuyer la mise en œuvre du Programme car, il profitera à toute la jeunesse tchadienne.