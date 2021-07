Tchad : le projet FORMANUT appuie la première Licence en nutrition et diététique

La Faculté des Sciences de la Santé Humaine de l’Université de Ndjamena a finalisé la semaine dernière, le curricula de la nouvelle Licence en nutrition et diététique. L’Union Européenne (UE) et les agences des Nations-Unies (membres de l’initiative REACH), à travers le projet FORMANUT (Formation pour la Nutrition), appuient la préparation de ressources humaines qualifiées pour conduire les initiatives de nutrition et de sécurité alimentaire au Tchad.



REACH est un réseau constitué du PAM, de la FAO, de l’UNICEF, de l’OMS et de l’IFA. C’est un mécanisme d'appui aux pays pour l'amélioration du leadership sur les questions de nutrition, et qui travaille en étroite collaboration avec les structures de coordination de la nutrition. La Licence en nutrition et diététique vise à fournir aux secteurs de la santé, des professionnels aptes à dispenser des services et des soins nutritionnels à des individus en milieu hospitalier, dans les unités de nutrition et communautaires et dans toutes les structures qui s’intéressent à l’alimentation et à la nutrition. Les experts (ou spécialistes) issus de ce programme de formation contribueront à l’amélioration de la santé de la population dont les femmes enceintes, les enfants, les patients alités, etc. Cette Licence est lancée dans le cadre du projet FORMANUT, une initiative qui favorise divers programmes de formation (diplômante, professionnelle, éducation de base) et des campagnes de sensibilisation nutritionnelle à grande échelle auprès des communautés.



« Aujourd’hui le renforcement des capacités en nutrition est reconnu comme l’un des facteurs de la durabilité des résultats de programmes de nutrition à grande échelle et l’atteinte des progrès vers une réduction de la malnutrition et de la mortalité infantile », a indiqué Pascal Diro, responsable adjoint du Programme alimentaire mondial (PAM) au Tchad. Le Tchad a fait d’importants progrès en vue d’améliorer le cadre institutionnel de la nutrition. Le pays dispose d’une politique de nutrition et d’un plan stratégique multisectoriel. Par ailleurs, le Tchad a souscrit aux initiatives mondiales pour la nutrition et s’est engagé à atteindre les objectifs en matière de nutrition à l’horizon 2025 qui ont été définis par l’Assemblée mondiale de la santé.



Le projet FORMANUT permettra au gouvernement et ses partenaires d’accélérer et d’intensifier les actions visant à renforcer les capacités techniques et l’adoption de pratiques en faveur de la nutrition, afin de parvenir à un Tchad libéré de la faim et de toutes les formes de malnutrition d’ici 2030. Le travail de l’UE et les agences des Nations-Unies (membres de l’initiative REACH) au Tchad est effectué en étroite collaboration avec le gouvernement et des organisations nationales et internationales. L’atelier de révision du curricula de la Licence en nutrition et diététique a eu lieu à l’hôtel La Tchadienne de Ndjamena, du 5 au 7 juillet 2021.