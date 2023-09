Tchad : le projet RePER renforce les capacités des membres du CPA et CDA de la province du Salamat

Lors de cet atelier de deux jours, les membres des comités techniques du CPA et ceux du CDA de la province du Salamat vont bénéficier d'une opportunité afin d'acquérir de nouvelles compétences dans le but d'améliorer leurs activités.



Mahamat Ahmat Zenallah, chef d'antenne du projet Renforcement de la productivité des exploitations agropastorales familiales et résilience (RePER), a souhaité la bienvenue aux participants avant de les exhorter à mieux suivre la formation pour la réussite de l'exécution du plan d'action.



Dans son discours d'ouverture, le secrétaire général de la province du Salamat, Maab Mara, a mis en évidence l'importance de former les membres des comités techniques du CPA et CDA pour une mise en œuvre efficace du plan d'action. Il a souligné que ces comités jouent un rôle primordial dans la réalisation des objectifs de développement de la province.



En somme, cette formation se révèle cruciale pour assurer un développement durable de la province et atteindre les objectifs fixés par le gouvernement.