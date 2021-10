TCHAD Tchad : le projet SWEED sensibilise à Mao sur l'éducation des filles

Alwihda Info | Par Djidda Mahamat Oumar - 19 Octobre 2021



L’objectif poursuivi par ce projet est d'atténuer l'impact socio-économique du Covid-19 sur les femmes et les jeunes filles, et contribuer à la réduction de leur vulnérabilité.

La cérémonie de lancement de la campagne a eu lieu au Centre de lecture et d'animation culturelle de Mao, en présence des autorités civiles, traditionnelles, militaires, des représentants des associations des jeunes et des femmes. Elle a été présidée par le secrétaire général de la province du Kanem, Satadjim Succès Noël. Le chef de mission du projet SWEED, Djimyabaye Delaville, a décliné l'objectif du projet qui est d'atténuer l'impact socio-économique du Covid-19 sur les femmes et les jeunes filles, et consolider les acquis du projet SWEED.



Avant, le projet SWEED couvrait cinq provinces, et actuellement, on en compte 12. Il remercie les autorités pour leur accompagnement durant les cinq dernières années, pour ce projet financé par la Banque mondiale qui durera jusqu'au 2024. Des perspectives ont été tracées par le coordonnateur de l'ONG ADESOL, Moussa Zezerti, et des témoignages faits par le représentant du sultan du Kanem, en dehors de la prestation de l'artiste Yasmine Abdallah. Dans son mot de circonstance, le secrétaire général de la province du Kanem, Satadjim Succès Noël, a rappelé que ce projet a été mis en place pour accélérer la transition démographique, par l'autonomisation des adolescentes, des jeunes filles et des femmes du Sahel, et contribuer à la réduction de leur vulnérabilité.



L'édition 2021 de la campagne se focalise sur le thème de l’éducation des filles et leadership féminin. Elle porte sur l’atténuation des retombés économiques négatives du Covid-19 sur les femmes et les jeunes filles du Sahel, pour renforcer leurs capacités de résilience et les aidés à rebondir face à la crise. Cela se manifestera notamment par le retour massif des filles à l'école. Le secrétaire général de la province a martelé que l'éducation des filles doit être considérée comme la clé pour l'amélioration de la santé reproductive maternelle et infantile, l'autonomisation économique et sociale des filles et des adolescentes.



Elle est aussi un levier important pour lutter contre la pauvreté et la vulnérabilité des femmes et des filles dans le Sahel. Il lance un vibrant appel à toute la population du Kanem à accompagner le projet SWEED, en inscrivant massivement les filles à l'école et en les protégeant contre le mariage précoce. La promotion du leadership féminin par le respect de la gent féminine, la fréquentation des structures de santé et l'utilisation des services et produits de la santé de reproduction, doivent s'inscrire dans les habitudes quotidiennes. La cérémonie a pris fin par une photo de famille.





