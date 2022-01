Tchad : le projet U-report renforce les capacités des jeunes sur l'engagement citoyen

50 jeunes dont 25 filles sont bénéficiaires de cette formation dont le thème est "l'engagement des jeunes". U-report est une plateforme gratuite, confidentielle et anonyme de collecte des données et de communication en temps réel. Elle est ccessible via « short message service » SMS et Facebook ou Messenger au Tchad. Toute personne peut s'y inscrire gratuitement en envoyant par SMS le mot « JOINDRE » au numéro 1301.



C'est un programme conçu par l'UNICEF pour donner aux jeunes les moyens de s'exprimer sur les questions qui leurs tiennent à cœur dans leurs communautés.



Il permet d'encourager le développement mené par les citoyens et de créer des changements positifs. Ce programme est soutenu par le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l'entrepreneuriat. Il engage des associations et organisations des jeunes ainsi que des institutions.



Le délégué provincial de la jeunesse, des sports et de la promotion de l'entrepreneuriat du Salamat, Brahim Al-hissein Ahmat, a demandé aux participants de suivre avec assiduité la formation tout en espérant que les connaissances soient fidèlement transmises à ceux qui n'ont pas suivi la formation.



Lamana Alhadj Djibia, directrice adjointe du volontariat de l'entrepreneuriat et de l'insertion des jeunes, au ministère de la jeunesse, a déclaré que la participation massive des jeunes à la formation prouve leur engagement positif pour le développement de la communauté.



Un panel composé de Djimassal Olivier, chef de service des activités socio-éducatifs au ministère de la Jeunesse, et Mamgobaye Nanalmadine, chef de programme engagement jeunes à l'UNICEF, a animé quelques exposés axés sur la participation et l'engagement des jeunes, le leadership et la communication interpersonnelle.



Selon les présentateurs, la participation des jeunes fait référence au mode d'implication de la jeunesse dans le processus, les institutions et les décisions qui affectent leur vie.



S'engager c'est vouloir contribuer activement à l'épanouissement de sa société, de sa communauté. C'est aussi maximiser son rôle de citoyen dans le but de l'intérêt global.