Tchad : le projet de loi sur la protection des droits des personnes handicapées adopté

Les ministres du Genre et de la Justice ont défendu ce 31 mai 2023, le projet de loi sur l'Agence nationale de protection des droits des personnes handicapées



Dans le cadre de la promotion de l'inclusion et de l'épanouissement des personnes handicapées, la ministre du Genre et de la Solidarité nationale, Amina Priscille Longoh, accompagnée du ministre de la Justice, Mahamat Ahmat Alhabo, se sont présentés devant les conseillers nationaux pour défendre le projet de loi visant à créer une Agence nationale de protection et de promotion des droits des personnes handicapées.



Cette initiative vise à résoudre les problèmes d'inclusion sociale et d'équité, auxquels sont confrontées les personnes handicapées, en renforçant leur autonomie et en leur offrant de meilleures opportunités. L'Agence aura pour rôle de mobiliser des ressources, et de promouvoir les droits des personnes handicapées, en mettant l'accent sur la transparence, la reddition de comptes et la gestion axée sur les résultats.



Elle jouera également un rôle d'accompagnement technique et de financement des actions des personnes handicapées à travers des projets innovants et rentables. L'adoption de ce projet de loi par le Conseil permettra de compléter le cadre juridique en faveur des personnes handicapées et de contribuer aux objectifs de la transition.



En outre, elle contribuera à réduire le chômage et la vulnérabilité des personnes vivant avec un handicap. Après délibération, le projet de loi a été validé par le Conseil avec un vote unanime en faveur de son adoption, marquant ainsi une étape importante dans la protection et la promotion des droits des personnes handicapées au niveau national.



Cette avancée législative représente un pas de plus vers une société plus inclusive et équitable pour tous, où les personnes handicapées peuvent pleinement participer et bénéficier des opportunités offertes.