Tchad : le retour du monument du rap tchadien avec Ray's Kim Edm

Par Nguessitta Djimtengaye William - 24 Janvier 2025





De son vrai nom Djasrabé Kimassoum Yilmian, Ray's Kim Edm est une figure incontournable de la scène musicale et politique tchadienne. Né à N'Djamena, il s'est rapidement fait connaître grâce à ses textes engagés et sa musique rythmée, souvent en « bounda », un argot tchadien très populaire.



Plus qu'un simple chanteur, Ray's Kim Edm est un véritable activiste. Ses chansons abordent des thèmes sociaux et politiques, dénonçant les injustices et appelant à un changement profond de la société tchadienne. Son engagement lui a valu de nombreuses difficultés, notamment des arrestations et des menaces. Malgré cela, il n'a jamais cessé de lutter pour ses idéaux. Grâce à ses textes percutants et son charisme, Ray's Kim Edm est devenu une véritable icône pour la jeunesse tchadienne, à qui il donne une voix.



Quelques faits marquants de sa carrière :

- Formation du groupe J.R.S : Il fonde avec son frère aîné le groupe J.R.S (Jeune Rayon Solaire), marquant ainsi les débuts de sa carrière musicale.

- Engagement politique : Il rejoint le parti Les Transformateurs et devient une figure de proue de l'opposition.

- Succès populaire : Ses concerts rassemblent des milliers de personnes, témoignant de son immense popularité.



Prestations marquantes :

- Festivals au Tchad - N'djam Hip Hop : Il s'est produit à plusieurs reprises lors de ce festival, notamment en 2007 où il a été désigné « Révélation hip hop de l'année ».

- N'djam Vi : En 2010, il a été élu meilleur artiste hip hop de l'année.

- Dari Awards : Il a remporté le prix du meilleur artiste de l'année en 2015 et a participé à de nombreux autres festivals à travers le pays.



Par ailleurs, il a collaboré avec de nombreux artistes nationaux et internationaux, ce qui lui a permis de se produire sur des scènes variées. Ray's Kim Edm a effectué plusieurs tournées au Tchad, se produisant dans les grandes villes et les petites localités. En tant qu'activiste engagé, il a souvent participé à des événements politiques, utilisant sa musique comme un outil de mobilisation.



Contraint par ses engagements politiques, à observer une pause dans la musique, Rayskim EDM rebondit avec deux morceaux intitulé "Baba" et on est "fâché", pour déplorer les conditions que traversent les diplômés sans sans-emploi et la précarité des Tchadiens. Par la même occasion, celui qu'on surnomme le Mohammed Ali du rap tchadien annonce un retour sur scène, avec un concert mémorable qui sera organisé le 29 mars 2025.





