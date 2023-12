Tchad : le secrétaire général du MPS du Ouaddaï rend hommage au Marechal Idriss Deby

Pendant le point de presse, Ismail Mahamat Saleh Bilal a abordé plusieurs thèmes, notamment l'historique du MPS et de son président fondateur, le feu Maréchal Idriss Deby Itno, ainsi que l'importance de la paix, de la sécurité et des réalisations accomplies en 33 ans.



Il a rappelé que le MPS a été créé lors d'un congrès à Bamina du 8 au 11 mars 1990 avec pour objectif de combattre le régime dictatorial de Hissein Habré. L'accession au pouvoir du MPS le 1er décembre 1990 a ouvert la voie à la création de partis politiques, à la liberté de presse et à la liberté d'opinion.



Ismail Mahamat Saleh Bilal a également souligné qu'il existe aujourd'hui plus de 240 partis politiques au Tchad. Parmi les grandes réalisations, il a mentionné le projet Bithéa 2 en cours d'exécution, diverses infrastructures, et la création de la force mixte Tchad-Soudan pour la sécurité.



Pour conclure, le Secrétaire Général du MPS du Ouaddaï a souhaité une bonne fête à tous les militants et militantes du parti. Il a également tenu à observer une minute de silence en mémoire du feu Maréchal du Tchad, Idriss Deby Itno, au début de ce point de presse.