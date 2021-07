Tchad : le secrétaire permanent à la CNARR remplacé par arrêté ministériel

Le ministre de l'Administration du territoire et de la Décentralisation, Mahamat Béchir Cherif, a signé le 29 juin 2021 un arrêté portant nomination de Souleyman Mahamat Delio en tant que secrétaire permanent à la Commission nationale d'accueil de réinsertion des réfugiés et des rapatriés (CNARR).



Souleyman Mahamat Delio remplace Mahmoud Mahamat Acyl.



Le CNARR a pour mission de mettre en application les instruments juridiques internationaux et les lois nationales relative aux réfugiés et aux demandeurs d’asiles, assurer la protection et l’assistance des réfugiés et des demandeurs d’asiles, lever les ressources humaines, financières et matérielles en faveur des réfugiés et des demandeurs, connaitre de toutes les questions relatives aux réfugiés et demandeurs d’asiles, et faciliter le cadre de retours des rapatriés et leur réinsertion.



La CNARR peut être aussi saisi de demande de rapatriement, réinstallation et du statut de réfugiés.