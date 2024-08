Tchad : le secteur de la Santé publique attire de plus en plus des fonctionnaires

Au Tchad, depuis un certain temps, les jeunes bacheliers ne s'intéressent qu'aux formations liées à la santé. Ces jeunes se lancent dans les domaines de la santé, et optent le plus souvent pour devenir des infirmiers, techniciens de laboratoire, nutritionnistes, ainsi que bien d'autres spécialisations liées à la santé.



La demande sur ces formations liées à la santé a offert l'occasion aux fondateurs des établissements privés d'enseignement supérieur, d'ouvrir des filières diverses, pour attirer des potentiels étudiants. En effet, ces options qui reposent sur le cursus de formation sanitaire sont largement sollicités par les jeunes, en l'occurrence les jeunes filles.



Au Tchad, le choix porté sur les études ne se fait jamais par vocation, ni par détermination. La plupart des choix sur les formations supérieures se font par imitation, avec à la clé, moins de résultats et d'efficacité. Dans les années 2000 et une partie des années 2010, les générations de ces périodes ont opté de se lancer dans les domaines presque similaires.



Ces périodes ont marqué les besoins des jeunes sur les filières tels que la comptabilité, la gestion, banque et finances, etc. Pendant ces temps, des responsables des établissements privés d'enseignement supérieur ont orienté leurs structures de formation professionnelle à ces filières.



Par contre, aujourd'hui le regard est orienté vers les filières liées à la santé qui font l'objet de la demande des jeunes. On dirait que les choix dans les domaines de formation professionnelle sont d'ordre temporaire. Pour certains, le choix de ces filières sanitaires leur offre des opportunités d'accéder rapidement au marché d'emploi, ou de bricoler dans les quartiers.



Pour d'autres, le domaine de la santé était leur choix depuis le second cycle. En dehors des étudiants, le secteur de la santé publique attire aussi les fonctionnaires de l'Etat des autres ministères. Plusieurs fonctionnaires préfèrent ainsi d'être détachés au ministère de la Santé publique que de rester dans leurs ministères d'origine.



Pourquoi le ministère de la Santé publique devient-il un département captivant pour les fonctionnaires des autres ministères ? Plusieurs raisons peuvent être données. Certains trouvent que les avantages octroyés au personnel de ce ministère sont mieux que les leurs.



D'autres préfèrent ce ministère du fait que le secteur de la Santé publique compte assez de partenaires techniques et financiers, alors que les avantages sont aussi énormes. En principe, les différents ministères, en l'occurrence celui de la Santé publique, doivent avoir du personnel qualifié et du domaine.



Malheureusement, ce qui n'est pas le cas. On constate que ce ministère est envahi par des personnes de qualifications diverses. L'Etat doit prendre des mesures régulatrices pour mieux organiser ce ministère crucial qui nécessite de compétences particulières. C'est pourquoi le détachement des fonctionnaires en son sein doit être conditionné.



Au cas où le détachement des fonctionnaires des autres ministères se poursuit dans le secteur de la Santé publique, certains services de l'Etat vont connaître un manque de personnels. De ce fait, l'Etat doit prendre des mesures rigoureuses pour conditionner le détachement des fonctionnaires au ministère de la Santé publique ou ailleurs.