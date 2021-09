Tchad : le secteur minier au centre d’un atelier à N’Djamena

Le ministère des Mines et de la Géologie organise un atelier sur le secteur minier ce mardi 21 septembre 2021, à l’hôtel Ledger Plaza de N’Djamena.



L’objectif de cet atelier est d’informer et sensibiliser le public, sur l’importance du secteur minier dans le processus du développement durable.



Plusieurs ministres et responsables administratifs prennent part à cet atelier.