Tchad : le sous-préfet de Am-Habilé en mission sur les couloirs de transhumance pour prévenir les conflits

Le sous-préfet de Am-Habilé, Noh Idriss, a effectué le mardi 14 octobre 2025 une mission de contrôle visant à inspecter les couloirs de transhumance, en cette période de descente des éleveurs nomades vers le sud du pays.



Après plusieurs mois passés dans le nord, les éleveurs nomades amorcent leur retour vers les zones méridionales, où ils passeront toute la saison sèche avant de reprendre leur cycle de nomadisme traditionnel.



La sous-préfecture de Am-Habilé, située dans le département d’Aboudeïa, province du Salamat, fait partie des localités traversées par ces transhumants. Cette zone à vocation agropastorale est souvent le théâtre de tensions entre éleveurs et agriculteurs, notamment autour des couloirs de transhumance.



Pour prévenir les conflits et préserver la cohésion sociale, le sous-préfet Noh Idriss a mis en place plusieurs initiatives visant à améliorer les conditions de passage. À la veille de sa mission, il a organisé une rencontre avec les forces vives de la localité afin de discuter des mesures à prendre durant cette période cruciale. Il s’est ensuite rendu sur le terrain pour constater de visu la situation.



À l’issue de cette mission, il a déclaré que les principaux couloirs empruntés par les transhumants sont entièrement dégagés, et que les éleveurs poursuivent leur trajet sans incident, ni friction avec les producteurs agricoles.