Tchad : le sous-secrétaire américain aux Affaires politiques en visite à N’Djamena

Dans le cadre de sa visite au Tchad, le sous-secrétaire américain aux Affaires politiques, John Bass, a tenu une conférence de presse ce lundi 22 juillet 2024, à l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Tchad.



Cette conférence avait pour but d'échanger avec la presse tchadienne, et surtout, de l’informer sur les véritables buts de sa visite au pays de Toumaï.



Le sous-secrétaire John Bass a fait savoir que sa visite au Tchad est de s'imprégner de la réalité de la vie des citoyens tchadiens, et surtout, de voir comment ces derniers peuvent se tourner vers un meilleur avenir, et aussi d'échanger avec le nouveau gouvernement élu. ‹‹ Nous sommes conscients que, ce sont des temps assez durs pour le pays.



Les États-Unis et moi-même apprécions l'hospitalité du Tchad, du fait qu'il accueille des réfugiés soudanais et autres sur ses terres. C’est l'une des raisons pour lesquelles je suis venu pour en parler avec votre nouveau gouvernement, et de mieux comprendre les défis auxquels le Tchad fait face, et je suis rassuré qu'on va continuer avec notre collaboration », a déclaré M. John Bass.



Par ailleurs, ce dernier a été confirmé par le Sénat américain le 17 décembre 2021, en tant que secrétaire à la gestion.