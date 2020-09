Tchad : le syndicat des magistrats annonce un arrêt de travail dans tout le pays dès lundi

Le secrétaire général du Syndicat des Magistrats du Tchad, Djonga Arrafi, s'est exprimé vendredi à l'issue d'une assemblée général extraordinaire, au lendemain de l'incident au Palais de justice de N'Djamena. Il a annoncé une grève d'une semaine.



"Face à ce discrédit qui met à mal l'autorité de l'État, nous avons décidé d'un arrêt de travail sur l'ensemble du territoire national à compter du lundi 21 septembre 2020 au 28 septembre 2020 pour d'une part protester contre cet état de fait et d'autre part exiger le renforcement des mesures sécuritaires", affirme Djonga Arrafi.



Le Syndicat des magistrats du Tchad exige la poursuite des auteurs d'actes d'outrages et de menaces contre des magistrats. Il demande aux plus hautes autorités de l'État d'assurer la sécurité.



Les magistrats déplorent la défaillance de l'autorité de tutelle et ses manquements dans le redressement de l'appareil judiciaire.



Les magistrats se réuniront à nouveau lundi surprochain pour réévaluer la grève.