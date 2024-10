Tchad : le syndicat du ministère de l’Elevage appelle à une grève sèche de trois jours

Selon un communiqué de presse, « le bureau exécutif du Syndicat National des Agents du ministère de l'Elevage (SYNAME) appelle les travailleuses et travailleurs du ministère de l'Elevage et de la Production animale d'observer une grève sèche de trois jours renouvelable allant du 1er au 3 octobre 2024 sur toute l'étendue du territoire national pour revendiquer la revalorisation de salaire et l'amélioration des conditions du travail ».



Par ailleurs, « le bureau exécutif du SYNAME informe la population qu’à partir de cette date, toute viande vendue sur les marchés est d’origine douteuse, compte tenu de la non-inspection des services vétérinaires. Cependant, les agents vétérinaires déclinent toutes leurs responsabilités pour les risques liés à la consommation des viandes vendues sur les marchés ».



Par conséquent, « le bureau exécutif du SYNAME reste ouvert au dialogue, et appelle les travailleuses et travailleurs de rester vigilants, sereins et soudés ».