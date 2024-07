Tchad : le tabagisme passif, un danger imminent pour la santé des enfants

Le tabagisme passif, c'est le fait d'inhaler de manière involontaire la fumée dégagée par un fumeur. Souvent, nos enfants sont victimes de cet acte, ce qui représente un risque important pour leur santé.



Les enfants sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes de la fumée secondaire, car leurs poumons sont encore en développement. La plupart des hommes qui fument la cigarette exposent quotidiennement les enfants à des risques de développement de certaines maladies comme les problèmes respiratoires, la bronchite, le cancer, etc.



Plusieurs médecins interrogés par les médias ont avoué que « la cigarette est la cause de nombreux symptômes respiratoires chroniques comme la toux, les crachats, les sifflements et l'asthme. Elle peut aussi provoquer de nombreuses maladies aiguës des oreilles, à l'instar des otites. Elle augmente le risque de malformation cardiaque congénitale pour le nouveau-né dont le père est fumeur. »



Les effets néfastes du tabagisme sur la santé de nos enfants sont bien connus, et de nombreux traitements sont disponibles, comme les patchs, les gommes et les sprays nicotiniques, ainsi que des traitements médicamenteux sur ordonnance. Discutez-en avec un médecin.



Évitez de fumer aussi dans les lieux publics fermés où le tabagisme est généralement prohibé. Il est donc crucial de protéger les enfants de l'exposition à la fumée de cigarette, que ce soit à la maison, dans les voitures ou tout autre lieu. Les parents et adultes responsables devraient s'abstenir de fumer en présence d'enfants.



Des campagnes de sensibilisation et des réglementations sur l'interdiction de fumer dans certains espaces publics ont été mises en place pour réduire l'exposition des enfants. Cependant, des efforts supplémentaires sont encore nécessaires pour assurer une protection totale des enfants contre les méfaits de la fumée passive.