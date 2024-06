Tchad : le temps des faux pasteurs, quand l'église devient un business !

Depuis longtemps, la religion occupe une place importante dans la vie de nombreux de nos compatriotes. Malheureusement, face à la pauvreté galopante, beaucoup ont trouvé refuge dans les églises, considérées comme des lieux d’espoir.



Cependant, certains pasteurs abusent de leur mission ecclésiastique. Dans la capitale tchadienne, les lieux de culte se multiplient plus vite que les entreprises. Ces églises sont souvent dirigées par des pasteurs étrangers venant du Nigeria, Cameroun et Congo. Chacun peut créer son église et la gérer de façon indépendante, sans rendre compte à une quelconque hiérarchie.



Ces pasteurs se donnent des titres comme « Prophète » ou « Apôtre » et se spécialisent dans les révélations mensongères pour se faire de l’argent, cela aux dépens de leurs fidèles. On peut se demander qui attribue l'autorisation de création d'un lieu de culte au Tchad ? Cette question nécessite une enquête approfondie.



L'absence d'une véritable hiérarchie, considérée comme instrument de contrôle, ouvre la porte à l’instrumentalisation et à la manipulation des fidèles pour des gains financiers. Ces soi-disant pasteurs exercent leur métier en toute liberté, profitant de l'ignorance de leurs fidèles pour les escroquer.



Bien qu'ils prétendent être appelés par Dieu pour son service, rien ne prouve rationnellement qu'ils sont les élus de Dieu, notamment au regard de leur amour pour les biens matériels. En effet, certains fidèles, croyant en la parole de Dieu, versent 10% de leur salaire à l'église (la dime), ainsi que des dons, pour que la Maison de Dieu ne manque pas de nourriture, selon les Saintes Ecritures. Malheureusement, ces faux pasteurs utilisent ces fonds à leur guise.



Aujourd'hui, ces nouveaux lieux de culte sont en concurrence permanente pour remplir leurs églises, et tirer profit des contributions financières. Cette escroquerie à ciel ouvert se fait sans que les autorités réagissent, ni contrôlent. Cette prolifération des lieux de culte doit amener chacun à s'interroger. Que se cache-t-il derrière ces églises ?



Ce phénomène touche plusieurs pays d'Afrique, notamment l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Congo, le Cameroun, pour ne citer que ceux-là. Face à l’extrême pauvreté, le chômage et les vicissitudes de la vie, beaucoup de personnes cherchent des solutions miraculeuses. Ces hommes de Dieu de la fin des temps, profitent de la situation.



En réalité, cela résulte de l'analphabétisme, du manque d'instruction religieuse et de l'ignorance. Pourtant, rien ne peut justifier un tel désordre.