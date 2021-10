Tchad : le torchon brûle entre le SYNECS et l'ENS d'Abéché

Le syndicat rappelle l'opinion que depuis la crise économique de 2016 et celle de covid-19, les enseignants chercheurs de l'ENSA se sont sacrifiés avec beaucoup d'abnégation, de volonté et de détermination pour répondre à leurs obligations et parvenir à une année académique normale.



L'ENSA est la première de toutes les institutions du supérieur au Tchad à entamer en octobre l'année académique 2021-2022. Malgré cela, le SYNECS affirme avoir constaté avec beaucoup de regrets des menaces et des violences morales répétitives de la direction générale à l'égard des enseignants chercheurs dans l'exercice de leurs fonctions, mais aussi le refus des paiements systématique de droits des enseignants, à savoir les primes d'assistant d'université, la tentative d'attribution du fonds de formation destiné aux enseignants chercheurs sans tenir compte des critères établis par la commission de sélection de dossiers, et le non paiement du reliquat des frais de correction des rapports de stage de l'année académique 2018-2019.